Quanto resterà Commisso a Firenze. Incontro in vista con Funaro

L'edizione odierna de La Nazione parla di Rocco Commisso e del suo arrivo a Firenze solo due giorni fa prima di vedere la Fiorentina vincere contro l'Atalanta una partita molto importante, poi ieri la finale del Torneo di Viareggio amaramente persa dai ragazzi dell'Under 18, vista con al fianco l'inseparabile moglie Catherine.

Il quotidiano riporta come il presidente dovrebbe restare tre settimane in Italia e ha tanta voglia di Fiorentina e di stare vicino ai suoi ragazzi, dai più grandi ai più piccoli. Commisso ha svelato di aver seguito tutte le partite dei baby viola in diretta streaming da New York. Sa tutto, di tutti.

In agenda questioni di campo e non solo, come quella relativa al restyling del Franchi. Maneggiare con cura per diradare la nebbia, Commisso incontrerà la sindaca Funaro a stretto giro di posta. Questa, però, è un’altra storia ancora tutta da scrivere.