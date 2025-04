Quale sarà il futuro di Kean? C'è anche il Barcellona, ma Commisso ha un piano per blindarlo

Anche il Barcellona su Moise Kean. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che fa il punto sul futuro del chiacchieratissimo attaccante della Fiorentina. Ogni mossa possibile verrà fatta per cercare di trattenerlo a Firenze, scrive il quotidiano milanese. La Fiorentina, che lo ha acquistato dieci mesi fa per 13 milioni + 5 di bonus dalla Juventus, potrebbe rivenderlo al triplo del prezzo.

La clausola da 52 milioni non spaventa, soprattutto in Premier League, ma anche in Liga, dove il Barcellona potrebbe puntare al centravanti viola cper il dopo-Lewandowski, ma Rocco Commisso è intenzionato a tenerlo in viola. Il presidente è a Firenze in questi giorni, nessuno meglio di lui, scrive la rosea, può spiegare a Kean quanto sia alta l'ambizione del club e quanto lui sia centrale nel progetto. Quali saranno le mosse per provare a blindarlo? Innanzitutto un aumento d'ingaggio rispetto ai 2,2 milioni percepiti attualmente. E poi appunto la persuasione di Commisso e della dirigenza, pronta a spiegare a Kean, che punta già il Mondiale 2026, che nella stagione che porterà alla massima competizione per Nazionali, a Firenze potrebbe trovare una maglia da titolare fisso e una fiducia incondizionata.