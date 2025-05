Quale futuro per Kean? La Gazzetta dello Sport: "Senza Europa sarà dura tenerlo"

Per cullare il sogno europeo, ancora in Conference League, dove ha giocato le ultime tre stagioni, la Fiorentina deve sperare in un clamoroso scivolone della Lazio di Marco Baroni che attende un Lecce disperato a caccia dei punti salvezza, si legge su La Gazzetta dello Sport. Serve battere l'Udinese e per farlo Palladino si affida al suo totem Moise Kean che, fino a questo momento, è stato l’assoluto trascinatore della squadra con 18 gol in campionato. Il presidente Rocco Commisso gli ha parlato a cuore aperto perché resti al Viola Park.

Però la clausola da 52 milioni, che può essere esercitata da un club tra il 1° e il 15 luglio, mette con le spalle al muro la Fiorentina. Che di più non può fare. Ma sulla difficile eventualità di un bis dell’attaccante in viola pesa comunque anche il suo stesso pensiero, la sua profonda e attenta riflessione, da condividere anche con l’agenzia di Alessandro Lucci che lo rappresenta. Per quanto Kean si trovi bene a Firenze, abbia un grande feeling con Palladino, sia in ottimo rapporto con i compagni, è difficile imporgli di stare in un club che non gioca in Europa e gli leva la vetrina più importante.