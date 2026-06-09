Primavera, conto alla rovescia iniziato: tra tre mesi la Fiorentina può alzare un altro trofeo
La festa per lo scudetto è ancora viva, ma in casa Fiorentina Primavera c'è già una nuova data da cerchiare in rosso sul calendario. Tra tre mesi esatti, infatti, la squadra viola potrebbe essere chiamata a giocarsi il primo trofeo della stagione 2026-27. Dopo il trionfo in campionato, l'Under 20 (che entro il 20 giugno avrà un nuovo allenatore) affronterà infatti l'Atalanta nella Supercoppa Italiana di categoria, tradizionale sfida che mette di fronte la vincitrice del campionato e quella della Coppa Italia. I bergamaschi hanno conquistato il pass per la finale grazie al successo ottenuto ai calci di rigore contro la Juventus nell'atto conclusivo disputato lo scorso 29 aprile.
Verso Milano, ma senza il fattore campo
La data ufficiale non è stata ancora comunicata, ma secondo quanto indicato dalla Lega Serie A la Supercoppa dovrebbe andare in scena mercoledì 9 oppure mercoledì 16 settembre 2026. Un appuntamento che rappresenta già il primo grande obiettivo della nuova annata viola. Rispetto alle passate edizioni, però, la Fiorentina potrebbe non beneficiare del vantaggio di giocare in casa nonostante il titolo di campione d'Italia conquistato poche settimane fa. Secondo quanto appreso da Firenzeviola.it, infatti, la gara contro l'Atalanta dovrebbe disputarsi in orario tardo pomeridiano a Milano, presso l'Arena Civica, impianto scelto dalla Lega per ospitare anche le ultime due finali di Coppa Italia Primavera. Il conto alla rovescia, dunque, è già partito: i baby viola hanno nel mirino un altro trofeo da aggiungere alla loro collezione.
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