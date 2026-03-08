Primavera, big match Inter-Fiorentina: la formazione scelta da Galloppa

Big match nel campionato Primavera. A Milano, alle ore 13, si gioca Inter-Fiorentina. Sfida d'alta quota che i ragazzi di Daniele Galloppa non vogliono fallire, essendo in piena corsa per il titolo in regular season. Questa la formazione ufficiale scelta dal tecnico viola dell'Under 20:

(4-3-2-1): Fei; Trapani (C), Turnone, Sadotti, Evangelista; Montenegro, Conti, Deli; Puzzoli, Atzeni; Jallow