PREFETTO, Divieto di alcolici tra centro e stadio

Niente alcool da asporto nel centro di Firenze da stasera dalle 17.30 fino alle ore 6 del mattino di venerdì 19 agosto, in concomitanza con la partita di calcio Fiorentina-Twente di Conference League, per la quale è atteso l'arrivo di circa 2.000 tifosi olandesi in città. Il provvedimento, anticipato ieri da Firenzeviola, è stato deciso questa mattina nel corso del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica riunito dal prefetto di Firenze, Valerio Valenti.

La misura prevede "il divieto di vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita" situate nell'area Unesco di Firenze. già da oggi pomeriggio. Da domani alle 14 il divieto sarà esteso anche all'area circostante lo stadio Artemio Franchi dove si giocherà il match. Vietate anche le bombolette spray contenente principi urticanti (tipo peperoncino).

"Mi appello a tutti gli esercenti interessati dal provvedimento - ha dichiarato il prefetto Valenti all'Ansa- affinché collaborino per garantire una fattiva e puntuale applicazione delle disposizioni atte a prevenire eventuali episodi di turbativa della sicurezza pubblica e dell'ordine sociale. Ho affidato ai vertici delle Forze di Polizia l'esecuzione delle misure disposte, anche rivolte alla tutela del patrimonio artistico e monumentale di Firenze, Patrimonio dell'umanità".