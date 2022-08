IND. FV, Venduti 10.000 per il Twente. Gli olandesi...

In attesa del match di giovedì sera contro il Twente arrivano anche i primi dati in merito ai biglietti venduti, sia dal lato Fiorentina, sia dal lato degli olandesi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sarebbero infatti oltre 2000 i tifosi del Twente attesi a Firenze per l'andata del playoff di Conference League. I tifosi sono attesi domani con voli diretti da Amsterdam, mentre tanti altri arriveranno con i propri mezzi ed altri ancora sono già in città. Saranno inoltre per l'occasione posti dei nuclei di pronto intervento per Firenze, anche se si tratta solo di una misura preventiva. La prefettura potrebbe poi vietare il trasporto di alcolici al di fuori dei locali. Quanto al lato Fiorentina sono stati venduti circa 10.000 biglietti, in virtù anche della Curva Ferrovia che sarà chiusa per l'evento di giovedì.