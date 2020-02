PORTE CHIUSE, Ecco chi potrà entrare negli stadi

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel suo lungo speciale sul Coronavirus e sugli effetti del dispositivo emesso dal Governo in accordo con la Lega di Serie A sulle gare a porte chiuse, si domanda oggi chi potrà realmente entrare negli stadi per le partite del prossimo turno di Serie A. Le misure che saranno utilizzate sono ben diverse rispetto a quelle che vengono adottate quando un impianto viene chiuso per motivi disciplinari. Le società sono tutte in attesa della circolare con cui il ministero della Salute dovrebbe accompagnare il decreto emanato dalla Presidenza del consiglio in cui sarà spiegato chi avrà accesso agli impianti sportivi chiusi al pubblico,e chi invece dovrà restare fuori. L’impressione è che il numero di accessi sarà assai più ristretto dei 150-200 soggetti che solitamente riescono a entrare in uno stadio chiuso al pubblico per motivi disciplinari. Entreranno le squadre, gli staff tecnici, i dirigenti al seguito, gli ufficiali di gara, gli ispettori federali, gli operatori sanitari, quelli della sicurezza, i giornalisti e i fotografi (in numero limitato). Molto difficilmente, invece, sarà consentito l’ingresso ai dipendenti delle due società che in altre circostanze riescono comunque ad entrare, o alle persone invitate dai giocatori, come i procuratori.