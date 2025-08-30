Pongracic torna sulle difficoltà iniziali: "Mai pensato di andar via. Arrabbiato per Cagliari"

Nell'intervista concessa oggi a Tuttosport, Marin Pongracic affronta una moltitudine di argomenti. Non solo gli obiettivi con la Fiorentina, ma anche il recente mese di gennaio in cui è stato anche sul mercato dopo i tanti infortuni che avevano precluso la sua prima metà di stagione scorsa: "Mai ho pensato di andar via. Ho scelto la Fiorentina per alzare mio livello. Non si può essere contenti di stare fuori ma bisogna avere pazienza. Quando feci la mia prima gara da titolare contro la Lazio vincemmo e da lì ho sempre giocato. Non si può lasciare Firenze dopo soli 6 mesi", risponde il croato in merito.

Che poi si sofferma sul rapporto con Stefano Pioli e sul pareggio last minute a Cagliari: "Del mister mi ha colpito l'esperienza, l'autorevolezza, come sa gestire il gruppo. Con ognuno un rapporto molto stretto, parla molto ed è importante. Io sono molto arrabbiato per i 2 punti persi a Cagliari. Dura accettare di prendere gol, figurarsi in pieno recupero. Bisogna analizzare gli errori e guardare avanti. Neppure i granata saranno contenti, con l'Inter non è mai facile ma non è certo il risultato che volevano".

Infine, alcune considerazioni sul reparto d'attacco: "Abbiamo attacco davvero forte: Kean, Dzeko, Gudmundsson, Fazzini, mi auguro facciano benissimo. Così Piccoli che è appena arrivato. Ci ho giocato a Lecce, sa muoversi in profondità, aiutare la squadra, è abile di testa. Felice sia con noi".