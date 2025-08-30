Pongracic fissa gli obiettivi: "Champions e trofeo. E dobbiamo migliorare con le piccole"

vedi letture

Spazio a Marin Pongracic sui taccuini di Tuttosport. Il centrale della Fiorentina ha confidato i suoi pensieri sul futuro della squadra di Pioli in un'intervista concessa oggi al quotidiano torinese, a cui spiega gli obiettivi che hanno tra loro lui e i suoi compagni: "Meglio vincere un trofeo o andare in Champions? E perché non tutti e due? (ride il difensore croato ndr). Arrivare tra le prime quattro significa aver fatto un grande campionato: nel 2026 la Fiorentina compirà 100 anni, sarebbe un bellissimo regalo. Come riuscire a conquistare una coppa".

Il croato si concentra poi sugli aspetti da migliorare rispetto all'anno scorso: "Nella continuità e nella mentalità con le avversarie medio piccole contro cui l'anno scorso abbiamo perso troppi punti. Bisogna essere più cinici e concreti. Domenica a Cagliari non lo siamo stati, ora pensiamo al Torino. Come si è visto, c'è ancora da lavorare e crescere però siamo una grande squadra con un grande allenatore, c'è tutto per fare una bella stagione".

Ecco poi un auspicio per la sua stagione e quella di tutta la Fiorentina: "Quella passata fu segnata buona parte dagli infortuni, spero che questa sia la migliore della mia carriera. Presto compirò 28 anni, voglio essere anche un leader in campo. E magari fare qualche gol. Da quando gioco in Italia non ci sono ancora riuscito e mi pesa. Un difensore che segna accresce il suo valore e aiuta la sua squadra".