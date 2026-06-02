La Fiorentina ha chiuso con Fabio Grosso: ecco cosa manca per la fumata bianca

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Per Fabio Grosso alla Fiorentina mancano gli ultimi dettagli. Lo svela il Corriere dello Sport, che poi precisa: serve il benestare della famiglia Squinzi a Carnevali. Che poi lo comunicherà alla Fiorentina.

Qualche notizia in più sullo staff: Raffaele Longo (il vice), i collaboratori tecnici Mauro Caretta e Giuseppe Foti, il preparatore dei portieri Marco Bizzarri, i preparatori atletici Vittorio Carello e Francesco Vaccariello, questi sono stati gli uomini di Grosso a Sassuolo e tra la Fiorentina e l’allenatore si è giunti al punto d’incontro su chi e come lo seguirà al Viola Park, nel giusto compromesso tra domanda ed offerta. Non era poco, è stato fatto. Ora manca la rescissione tra il Sassuolo e lo stesso Grosso annullando l’anno ancora di accordo, e questo aspetto è più legato alla naturale esigenza del club emiliano di trovare un sostituto.