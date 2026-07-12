Cambio di gerarchie nello staff della Fiorentina: Dall'Omo passa alla Primavera
Primo giorno di allenamento per la Fiorentina Primavera e subito novità: non soltanto sul fronte allenatore, con Aurelio Andreazzoli che ha diretto oggi i lavori sul campo al Viola Park, ma anche per il suo staff. Tra i collaboratori dell'ex tecnico dell'Empoli c'è anche Alessandro Dall'Omo, preparatore dei portieri che dopo i nuovi innesti portati da Fabio Grosso dovrebbe quindi passare dalla prima squadra all'Under20.
Un cambio di gerarchie che segue la linea tracciata dalla società e soprattutto da Fabio Paratici, con il vento di cambiamento che attraversa tutti i settori del club. Tra gli altri cambiamenti da segnalare anche che Max Benassi, ex preparatore della Primavera, si è trasferito ad Avellino e farà parte dello staff di Nesta, lavorando anche con Tommaso Martinelli, nuovo portiere dei campani, arrivato in prestito dalla Fiorentina.
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