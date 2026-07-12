L'agente Becali su Dragusin: "Ha rinunciato a parte dell'ingaggio per la Fiorentina"

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Victor Becali, agente romeno e fratello di Joan Becali, ha commentato a Sport Total il trasferimento di Radu Dragusin alla Fiorentina dopo la sua esperienza al Tottenham, soffermandosi sulla scelta del difensore romeno di tornare in Serie A: "Dragusin ha deciso di tornare in Italia. La Premier League resta un torneo di livello superiore, ma la Serie A è un ambiente che conosce e nel quale sa come esprimersi al meglio".

L'agente ha poi elogiato la decisione del centrale, sottolineando come abbia privilegiato l'aspetto sportivo rispetto a quello economico: "Mi risulta che abbia rinunciato anche a parte dell'ingaggio pur di avere maggiori opportunità di giocare. È una scelta coraggiosa e intelligente, perché adesso avrà la possibilità di dimostrare il suo valore in un campionato che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche".