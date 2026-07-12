D'Agostino stupito da Atta: "Poteva puntare a club di un altro spessore

vedi letture

Durante una live di Cronache di Spogliatoio, Gaetano D'Agostino, ex centrocampista che ha vestito anche la maglia della Fiorentina, ha commentato così l'arrivo di Arthur Atta in viola: "Mi stupisce il fatto che, con tutto il rispetto per la Fiorentina, una società importante, Atta poteva ambire a qualcosa in più. Può essere un giocatore da Inter, ci stava benissimo nel 3-5-2 dei nerazzurri. Ha dominio della palla, punta l'uomo, grande tecnica ma sa fare la fase difensiva.

Questo è un colpo importantissimo della Fiorentina, che vuole dimenticarsi della scorsa annata e dare un segnale alla piazza e all'allenatore. Però mi sarei aspettato l'interesse concreto di qualche club che fa le coppe europee, ha ventitré anni, poteva essere il momento di fare uno step più grande".