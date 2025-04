Più probabile un trofeo della Champions, CorSport: "Finale al 49% per Opta"

L’edizione odierna del Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle opportunità di piazzamento in classifica della Fiorentina. Giocando con le percentuali del Predictor di Opta: la Viola ha il 7.91% di chance di entrare tra le prime quattro e andare così in Champions, il 15,22% di piazzarsi al quinto posto che vale l’Europa League e il 20,23% di chiudere al sesto che a oggi vale la Conference. Tuttavia ha il 49% di probabilità di arrivare in finale a Breslavia e il 21,6% di alzare il trofeo che darebbe anche il pass per l’Europa League.