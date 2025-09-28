Pisa-Fiorentina 0-0, aveva segnato Kean: ma sul tiro di Fazzini è in fuorigioco

Oggi alle 16:16
Annullata la rete del vantaggio alla Fiorentina. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Fazzini aveva concluso al volo verso la porta di Semper. La palla ribattuta, finiva sui piedi di Moise Kean che aveva girato in rete segnando l'1-0 della Fiorentina. L'attaccante viola era però nettamente in posizione irregolare. Non c'è stato bisogno neanche dell'intervento del Var, decisione giusta del guardalinee.