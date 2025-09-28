Il derby tra Pisa e Fiorentina finisce 0-0: tanti gol annullati e due legni colpiti dai padroni di casa
Pali colpiti, gol annullati e qualche polemica. Si conclude 0-0 il derby tra Pisa e Fiorentina, la squadra di Pioli ancora non riesce a vincere. Il Pisa parte spingendo fortissimo e costringendo la Fiorentina ad arroccarsi in partenza. Nel primo tempo colpisce in pieno la traversa l'ex di turno Nzola, che per poco non fa esplodere l'esultanza dell'Arena Garibaldi. Nel secondo tempo Kean trova due volte la via del gol nei primi 20 minuti della ripresa ma in entrambe le circostanze viene pescato in fuorigioco, più netto sul primo.
Al 71' l'azione che sbloccherebbe il Derby dell'Arno, con gran sinistro di Meister da fuori area che si abbassa fatalmente alle spalle di De Gea: Manganiello però, dopo revisione VAR, annulla per un tocco di mano. Una decisione al limite ma giusta secondo il regolamento. Un po' meno quella poco dopo di non dare rigore per sospetta mano di Pongracic su cross del subentrato Cuadrado, altro ex. Il finale vede gli ospiti provare a ributtarsi avanti, ma non succede nulla di più: 0-0 al triplice fischio.
