Pisa-Fiorentina 0-0, annullato il vantaggio del Pisa: aveva segnato Meister ma c'è il VAR
FirenzeViola.it
Annullato un gol anche al Pisa. Aveva segnato un gol incredibile Meister che alla prima occasione della sua partita aveva fatto male alla Fiorentina. Vincendo il primo contrasto con Pablo Marì, poi con Mandragora e facendo partire dal limite un mancino imprendibile per De Gea. Per fortuna il gol viene annullato dal Var perché l'attaccante nerazzurro aveva vinto il rimpallo grazie a un doppio tocco fortuito di mano.
Pubblicità
Primo Piano
LivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.itdi Lorenzo Della Giovampaola
Le più lette
2 Pisa-Fiorentina, le formazioni ufficiali: torna la difesa a 3, con Pablo Marì. Fazzini ok, davanti Kean e Gud
3 Da Pisa, ultras viola in città. Bastoni, mazze e cori: attimi di tensione, tifoserie quasi a contatto
4 Pisa-Fiorentina 0-0, le pagelle: Gud il più spento, Nicolussi Caviglia si perde nel grigiore generale, Kean resta a secco
Copertina
FirenzeViolaPisa-Fiorentina 0-0, le pagelle: Gud il più spento, Nicolussi Caviglia si perde nel grigiore generale, Kean resta a secco
Tommaso LoretoIl rodaggio è finito, a Pisa tocca alla squadra accendere la scintilla. Kean da solo al centro dell’attacco per interrompere il digiuno in campionato
Alberto PolverosiSolo un punto tra i viola e i nerazzurri, ma il Pisa è squadra, la Fiorentina non ancora. Otto giorni decisivi per i viola, che hanno un ricordo incoraggiante, il derby dell'86
Luca CalamaiGud, ora o mai più. Pioli ha le sue colpe ma dove è l'orgoglio di questa squadra? Basta affidare il mercato ai procuratori
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com