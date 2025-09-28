Pisa-Fiorentina 0-0, annullato il vantaggio del Pisa: aveva segnato Meister ma c'è il VAR

Annullato un gol anche al Pisa. Aveva segnato un gol incredibile Meister che alla prima occasione della sua partita aveva fatto male alla Fiorentina. Vincendo il primo contrasto con Pablo Marì, poi con Mandragora e facendo partire dal limite un mancino imprendibile per De Gea. Per fortuna il gol viene annullato dal Var perché l'attaccante nerazzurro aveva vinto il rimpallo grazie a un doppio tocco fortuito di mano.