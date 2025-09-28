Dopo 45 minuti è 0-0 tra Pisa e Fiorentina: Nzola vicino al gol dell'ex, i viola meno pericolosi

Finisce 0-0 il primo tempo del derby. Pisa e Fiorentina per il momento di dividono la posta in palio. Entrambe le formazioni si sono rese pericolose e la partita è stata fin da subito incandescente. L'occasione più clamorosa l'hanno avuta i padroni di casa quando Nzola è andato vicinissimo al gol dopo un colpo di testa.

Solo la traversa lo ha separato dalla gioia del gol dell'ex. La Fiorentina ha avuto qualche opportunità in ripartenza, con le palle gol che le ha avute sui piedi principalmente Moise Kean, per ora contenuto abbastanza bene da capitan Caracciolo. La prima frazione di gioco si chiude a reti bianche.