Pisa-Fiorentina 0-0, altro legno del Pisa, altro ex: stavolta è Cuadrado a colpire il palo

Pisa-Fiorentina 0-0, altro legno del Pisa, altro ex: stavolta è Cuadrado a colpire il paloFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 16:40Primo Piano
di Redazione FV

Secondo legno per il Pisa, ed è un altro ex a colpirlo. Appena entrato Cuadrado, sposta la palla su Dodo, rientra sul destro, e il suo tiro finisce sul palo interno. Non ci sarebbe arrivato De Gea. Ancora una volta un rischio incredibile per la squadra viola. 