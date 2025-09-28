Pisa-Fiorentina 0-0, altro legno del Pisa, altro ex: stavolta è Cuadrado a colpire il palo
Secondo legno per il Pisa, ed è un altro ex a colpirlo. Appena entrato Cuadrado, sposta la palla su Dodo, rientra sul destro, e il suo tiro finisce sul palo interno. Non ci sarebbe arrivato De Gea. Ancora una volta un rischio incredibile per la squadra viola.
LivePisa-Fiorentina 0-0, rivivi la diretta testuale del match raccontata da FirenzeViola.itdi Lorenzo Della Giovampaola
