RFV Pioli: "Dobbiamo saper reggere le pressioni. Ottima risposta da chi è entrato"

Al termine della brutta sconfitta casalinga contro il Napoli, dalla sala stampa dello stadio Artemio Franchi ha preso la parola il tecnico viola Stefano Pioli. Ecco le sue parole: “Se il problema è che abbiamo creato aspettative alte e non le riusciamo a reggere le pressioni sarebbe un problema. Noi vogliamo alzare il livello, ben inteso che non sono contendo di aver fatto due soli punti fin qui. Sono contento però di come abbiamo reagito nelle difficoltà, rimanendo dentro la partita sempre. Oggi abbiamo sbagliato troppo: ma per ciò che riguarda le aspettative, l’obiettivo resta quello di alzare il livello e accettare le critiche. Bisogna avere le spalle larghe. Siamo all’inizio e i conti si fanno alla fine, non possiamo essere soddisfatti di quello che abbiamo fatto oggi. Tocca a noi lavorare bene e alzare il livello dell’attenzione, della qualità del gioco ma non deve essere un peso avere aspettative alte. Le pressioni devono essere un privilegio. Noi ci proviamo a fare il massimo, mi è piaciuto tantissimo l’atteggiamento della nostra Curva che ha capito le difficoltà. Noi abbiamo dato tutto: ora serve fiducia e positività”.

È una partita che la porterà a fare delle scelte?

“È sempre il momento delle scelte, io devo decidere tutti i giorni. Io se su 10 decisioni ne azzecco 8 vuol dire che sono bravo. Oggi i cambi hanno inciso molto ma chiaramente farò le scelte migliori per essere ad un livello migliore col Como. Oggi abbiamo pagato tanto gli avvii di tempo, pur provando a restare squadra”.

Cosa pensa di dover correggere?

“Oggi abbiamo recuperato tanti palloni ma il Napoli ha una qualità che ti rende tutto difficile. Oggi le nostre difficoltà sono state acuite dalla bravura avversaria. Non puoi però essere inferiore su certi aspetti, come la costruzione o la fase offensiva, contro un avversario di questo livello. Oggi potevamo e dovevamo fare meglio. Loro ci hanno pressato bene ma abbiamo fatto molta fatica”.

Come mai Kean fatica così tanto a sbloccarsi?

“Moise ha avuto le sue occasioni e ha fatto la sua partita, mi auguro che si sblocchi il prima possibile ma lui non sarà mai un problema”.

Oggi era emozionato?

“Sì ma speravo di festeggiare in modo diverso questo ritorno. Sono molto motivato e felice di essere qua, anche stasera”.