PIOLI, Bravo Italiano: sta facendo bene. Firenze...

L'allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato così a margine della 43esima edizione dell'evento del Premio Nereo Rocco: "Proviamo a fare meglio dell'anno scorso. Non sarà facile, il campionato è molto livellato, proveremo a rimanere nel gruppo delle possibili vincenti fino alla fine. Con il Napoli abbiamo fatto una prestazione di alto livello, in alcune situazione dobbiamo fare di più visto poi il risultato. Il campionato sarà anomalo, sarà molto importante capire come gestire i giocatori che andranno al Mondiale. Avremo tanti impegni prima dello stop quindi dobbiamo cercare di essere concentrati al massimo. Al Milan mi sento a casa, abbiamo ancora tanto da fare e non sono preoccupato per il mio contratto. Cono molto orgoglioso di ricevere questo premo oggi. Quando alleni il Milan l'obiettivo è essere competitivo e cercare di vincere qualcosa. Siamo una squadra giovane ma con grandi consapevolezze che ci permettono di puntare ai vertici".

Su Italiano: "Ha ricevuto il riconoscimento come personaggio emergente del panorama calcistico italiano. E' un premio sicuramente giusto perché credo che Italiano abbia fatto in qualsiasi situazione. Ha fatto buoni risultati con la Fiorentina, ha dato sempre un'identità di gioco e sta facendo molto bene. Gli faccio i complimenti".

Su Firenze: "Tornare qui è sempre particolare, dal punto di vista calcistico sono molto legato. E' sempre un bel momento".

Sul giocare in Europa: "Non è vero che il calcio italiano non ti prepara per giocare in Europa. La Champions richiede un livello e un ritmo alto ma noi abbiamo le piene capacità. Abbiamo due scontri diretti con il Chelsea, ma ci giochiamo le nostre occasioni se diamo il massimo. Però penso che la partita più difficile sarà quella di Milan. In campionato ci vogliamo confermare e arrivare alla sosta ed essere nelle prime posizioni per puntare allo scudetto".