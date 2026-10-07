FirenzeViola Pino Vitale sicuro: "Viola da primi 8 posti. Felice per il rinnovo di Ranieri"

Intervistato da Extra Viola, trasmissione in onda dal martedì al sabato su Rtv38 e FirenzeViola TV, l’ex direttore sportivo dell’Empoli Pino Vitale ha così commentato i principali temi di attualità in casa viola:

Partiamo dal rinnovo di Ranieri: che ne pensa?

“Ranieri è già una bandiera della Fiorentina. Sono felice del suo rinnovo, ha sempre dato il cuore anche se hanno fatto bene a levargli la fascia di capitano. In questo momento deve giocare lui in difesa insieme a Dragusin”.

Che idea si è fatto della prova dell’Under-21 con la Polonia e della prestazione di Ndour?

“Ha fatto una grande partita, in particolare Ndour che poteva andare in gol anche dopo pochi minuti. Ndour non credo sia un campione, ma è un buon giocatore: è un elemento che dà tutto e che è sempre in grado di concludere l’azione. Anche se non ha un passo veloce”.

Chiusura sul campionato: sabato c’è la trasferta di Genova…

“La Fiorentina a Marassi deve vincere assolutamente. Ma per dare un giudizio sulla Fiorentina dobbiamo aspettare le prossime gare in calendario, che sono difficili. Resto convinto che la squadra di Vanoli possa arrivare tra i primi 8 posti”.