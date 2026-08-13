Pellegrino: "Mi ispiro a Batistuta, se riuscissi a fare 'qualcosina' anche io... Mastantuono mi ha subito scritto"

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Il neo attaccante viola Mateo Pellegrino ha rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina al sito ufficiale: "Provo tanta felicità ad essere qui, sono contento e orgoglioso di arrivare in questa società ed ho l'ansia di cominciare e fare del mio meglio per aiutare la Fiorentina"

Quali sono le impressioni sul Viola Park? "Incredibile, non avevo mai visto campi di allenamento così e tutte le installazioni che ci sono, non vedo l'ora di iniziare ad utilizzarle e conoscere i miei compagni".

Perché la Fiorentina? "Per la storia e i grandi giocatori che sono passati qua. Fa piacere l'interesse della Fiorentina e per quello ho scelto".

Prossimo step? "Di migliorarmi come giocatore come ho sempre cercato di fare e di aiutare la Fiorentina dando il mio massimo".

Perché hai scelto il numero 32? "Perché è il numero con cui ho esordito e l'ho usato anche a Parma, è un numero che mi piace".

Come interpreti il ruolo dell'attaccante? "Provo a fare tutto con il massimo dell'intensità, provo ad aiutare i miei compagni ma mi piace anche fare gol".

Conoscevi già qualche tuo nuovo compagno? "Solo Franco (Mastantuono, ndr) che appena ha sentito che c'era la possibilità che venissi qua mi ha subito scritto, gli altri non li conosco ancora ma non vedo l'ora".

C'è una tradizione argentina, a chi ti ispiri? "Il primo nome è Batistuta, lui ha fatto tanto qua e vediamo se riesco a fare qualcosina come lui".

Un messaggio ai tifosi? "Li ringrazio tanto per i messaggi che mi stanno mandando e non vedo l'ora di vederli in campo".