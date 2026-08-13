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Piccoli è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale della Fiorentina

Piccoli è un nuovo giocatore del Bologna: il comunicato ufficiale della FiorentinaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Adesso è ufficiale. Roberto Piccoli saluta la Fiorentina e si accasa al Bologna: "ACF Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Roberto Piccoli al Bologna F.C. 1909". Questo il breve comunicato pubblicato dal sito ufficiale del club viola.

Nello specifico, Piccoli passa al Bologna in prestito con obbligo di riscatto a 18 milioni di euro, condizionato alla salvezza dei felsinei. Alla Fiorentina resta inoltre il 10% sulla futura rivendita. Contestualmente a questo, Mateo Pellegrino, invece, arriva da Parma a Firenze in prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni. Per lui è pronto un contratto di cinque anni da 1,5 milioni a stagione, destinati a crescere.