Pellegrino: "Gol alla Juve come Batistuta? Voglio segnare come sempre"

L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato a DAZN prima della Juventus, iniziando dalla domanda se Vanoli è riuscito a far capire l'importanza della partita "Ci è riuscito, ma sapevamo anche noi quanto sia importante per la città e daremo il massimo".

Vuole segnare alla Juve come fece Batistuta? "Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite. Sarà importante vincere oggi".