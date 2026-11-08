Pellegrino: "Gol alla Juve come Batistuta? Voglio segnare come sempre"
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L'attaccante della Fiorentina Mateo Pellegrino ha parlato a DAZN prima della Juventus, iniziando dalla domanda se Vanoli è riuscito a far capire l'importanza della partita "Ci è riuscito, ma sapevamo anche noi quanto sia importante per la città e daremo il massimo".
Vuole segnare alla Juve come fece Batistuta? "Ho voglia di fare gol, come in tutte le partite. Sarà importante vincere oggi".
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