FirenzeViola Pellegrino fa esplodere il Franchi, ma la Juve riprende i viola: al 45' è 1-1

Parte alla grande la Fiorentina. Caricata dalla meravigliosa coreografia prima della partita, la squadra di Vanoli passa avanti in tre minuti: angolo di Goncalves, capocciata di Pellegrino, mitragliata alla Batistuta. Non poteva esserci inizio migliore per invogliare tutto il Franchi a diventare un catino, cosa che non tarda ad arrivare.

La Fiorentina gioca una prima parte di primo tempo importante, con tanto sacrificio in fase di non possesso - vedi Pellegrino spesso in chiusura sulla parte sinistra del campo - e discreta qualità nel girare la palla e andare in profondità. Tanto che nei primi 20-25 minuti arrivano un paio di sgroppate di Njie e di cross in mezzo che potevano fruttare anche qualcosa in più alla squadra di Vanoli.

Un peccato che affiora concretamente pochi istanti dopo, precisamente al 32', quando una sbavatura evidente di Viery concede campo aperto a Kolo Muani e all'assist per Woltemade, per l'1-1 momentaneo. Il brasiliano presta il fianco troppe volte all'ex attaccante del Tottenham, abile a creare diversi pericoli all'intera difesa viola. Non accade poi niente di significativo e all'intervallo la situazione è di parità.