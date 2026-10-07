Pellegrino esalta Mastantuono: "Sorpreso dalla maturità che ha: che intesa"

Tre gol nelle ultime quattro partite e un’intesa da coltivare con Franco Mastantuono. Mateo Pellegrino, arrivato alla Fiorentina dal Parma, ha parlato a ESPN del rapporto con il connazionale e dell’importanza di Martin Palermo nella sua crescita: "Per me è un piacere avere Franco come compagno di squadra. Mi ha sorpreso la maturità che ha per la sua giovane età. È un ragazzo molto intelligente, che si diverte molto con il calcio, come me. Speriamo di poter creare una bella intesa per il bene della Fiorentina", ha raccontato l’attaccante. Un feeling già intravisto nelle prime uscite: "Credo che nelle prime partite lo abbiamo fatto e poco a poco va consolidandosi ulteriormente".

Pellegrino ha poi ricordato il periodo al Platense nel 2024, quando era allenato da Martin Palermo, recentemente tornato nel club argentino: «Mi ha dato un sacco di consigli e, come ho detto a mio padre, mi ha aiutato tantissimo perché mi ha dato fiducia in quel momento, permettendomi di acquisire esperienza in prima divisione. Mi ha insegnato ad avere fiducia, a credere che ogni pallone potesse diventare un gol".