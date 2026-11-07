Pellegrino e la corte estiva della Juve, Gazzetta: "Sogna di fagli il primo gol di testa"

Come scrive stamani La Gazzetta dello Sport, Mateo Pellegrino si prepara alla sfida contro la Juventus con una motivazione in più: lo scorso aprile, con la maglia del Parma, aveva già punito i bianconeri con un colpo di testa decisivo. La scorsa estate l'argentino era stato seguito proprio dalla Juventus, prima che la Fiorentina chiudesse l'operazione con il Parma per 22,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. Ora, dopo la rete realizzata contro il Sassuolo, l'attaccante viola punta a ripetersi e a firmare un gol dal significato speciale per i tifosi.

Pellegrino ha ormai superato Beto nelle gerarchie di Vanoli e si avvia verso la quarta presenza consecutiva da titolare. In questa stagione ha già segnato contro Torino, Venezia e Sassuolo in campionato, oltre che contro il Pisa in Coppa Italia. Contro la Juventus cercherà anche il primo gol di testa con la Fiorentina, specialità che lo aveva contraddistinto a Parma. La Gazzetta sottolinea inoltre il rapporto in crescita con il connazionale Franco Mastantuono: Pellegrino attende ancora i primi assist del compagno, mentre entrambi puntano a diventare protagonisti della risalita viola.