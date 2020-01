PEDRO, Ai saluti: ecco quanto incassano i viola

La storia tra Pedro e la Fiorentina è arrivata alla fine. Oggi all'ora di pranzo si incontreranno Daniele Pradè, Joe Barone e gli agenti dell’attaccante brasiliano. Sul tavolo ci sarà l'offerta del Flamengo. Il giocatore voleva il Brasile e, in particolare, proprio il Flamengo. I viola dovrebbero tamponare la ferita incassando (circa) 14 milioni di euro. Soldi buoni per dare l’assalto definitivo a Duncan. In difesa uno tra Bonifazi e Kannemann. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.