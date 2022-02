PASCUCCI (SOPR.), Mai parlato di strisce nei campi

Interpellata da quiantella.it, la funzionaria della Soprintendenza Rosella Pascucci ha affermato: "Non abbiamo mai parlato delle strisce per segnare i campi del Viola Park. Non vi è traccia di indicazioni in merito nei documenti con le prescrizioni che abbiamo dato alla Fiorentina. Fra l’altro mi sembra scontato che dei campi di calcio siano segnati con delle strisce. Non ho idea come nasca questa polemica. Dalla Fiorentina abbiamo avuto solo la richiesta di invertire la posizione tra uno dei campi in sintetico e uno di quelli in erba. Richiesta che abbiamo accolto. Questa e la piccola modifica di una tettoia sono le uniche varianti chieste dalla Fiorentina rispetto al progetto iniziale”.

E sui cinque campi sintetici spiega: "C’è stata una richiesta in via informale per portare a cinque i campi in sintetico. Abbiamo fatto sapere che non era possibile e la Fiorentina ha evitato di avanzare richiesta formale”.