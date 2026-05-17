Amoruso: "Vanoli bravo a sistemare lo spogliatoio ma non è uno stratega"

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Lorenzo Amoruso ha parlato a Rtv38, in particolare sulla conferma o meno di Vanoli: "La Fiorentina ha scelto un tecnico concreto, ed era la figura giusta per la situazione d'emergenza , serviva un allenatore che sistemasse lo spogliatoio ma non posso dire che Vanoli sia uno stratega. Anche oggi si è visto, non è possiible che uno come Dodo o Parisi non facciano sovrapposizioni... Se l'allenatore non le fa fare e non si arrabbia significa che non sono previste. Vanoli è insomma un buon allenatore ma non è quello che serve alla Fiorentina se vuole compiere un vero salto di qualità e crescere. Penso che Firenze possa pretendere qualcosa di meglio".

Sulla rosa: "La società dovrà migliorare la rosa per fare un campionato di livello, superiore rispetto a questo. I punti li devi distribuire meglio e aggiungerne altri ai 41 punti, 44 se vinci l'ultima, di quest'anno. E Paratici non potrà certo promettere la Champions per la prossima stagione anche se non hai l'Europa, ma dovrà dire che l'obiettivo è posizionarsi subito dietro alle big, quindi tra il quinto e il sesto posto. Per farlo serviranno devi partire con delle certezze e con giocatori di personalità, non ti puoi permettere il braccino del tennista".

Sulla scelta iniziale di Pioli: "E' stata una scelta sbagliata credo solo per accontentare la piazza. Invece serviva un allenatore che facesse giocare a calcio e lui non lo fa. Inoltre, al Milan Pioli non schierava mai i giovani, mentre a Firenze si ritrova una squadra giovane".