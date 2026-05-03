Paratici riflette sul futuro di Gud: Gasperini pronto a scommettere su di lui in caso di cessione

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Le riflessioni su Albert Gudmundsson sono in corso anche per quanto riguarda il futuro e non solo per quanto riguarda la sua posizione in campo domani contro la Roma. Fabio Paratici dovrà sciogliere il classico nodo estivo: continuare a puntarci o metterlo sul mercato? Di occasioni Gud ne ha bruciate tante. Quando sembrava sul punto di poter spiccare il volo ha sempre rimandato l'appuntamento. All'Olimpico domani ci sarà per lui l'ennesima vetrina di prestigio.

L'attacco gigliato proverà a non dare punti di riferimento alla difesa di Gasperini, che secondo voci in arrivo dalla Capitale sarebbe interessato a scommettere sul talento dell'islandese se Paratici dovesse propendere per la cessione. Uno stimolo in più per provare ad accendersi in una notte che per la Fiorentina potrebbe anche significare salvezza matematica. Lo riporta La Nazione.