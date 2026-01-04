FirenzeViola Paratici-Fiorentina, l'accordo non è in dubbio: ecco i tempi per l'ufficialità

La Fiorentina ha raggiunto sul campo la sua seconda vittoria in campionato battendo per 1-0 la Cremonese, con la rete decisiva al 92' da parte di Moise Kean. Per i viola però, non c'è in questo momento solo il rettangolo verde di gioco, ma anche tanto lavoro da fare a livello di mercato e dirigenziale. In tal senso ci sono novità per quanto riguarda il futuro di Fabio Paratici.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione infatti l'attuale dirigente del Tottenham non si libererà dagli Spurs prima di una settimana, con dunque la sua ufficialità che non arriverà a brevissimo per richiesta specifica dello stesso club inglese. Come dimostrato però dall'acquisto di Solomon l'affare non è in dubbio, con Paratici che è di fatto già al lavoro per costruire la nuova Fiorentina.