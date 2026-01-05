Le pagelle dei quotidiani premiano Comuzzo e Fagioli: due giocatori ritrovati per Vanoli

vedi letture

La Fiorentina vince e (in parte) convince: in una stagione finora maledetta non è un azzardo dire che quella di ieri contro la Cremonese sia una delle migliori due prestazioni della stagione per i viola, che per questo meritano ampie sufficienze nelle pagelle di quotidiani e siti specializzati. L'Mvp è Moise Kean, entrato a 5' dal 90' e autore della zampata da tre punti in pieno recupero, ma da sottolineare anche le prestazioni più che solide di due dei calciatori che hanno reso meglio nell'ultimo mese di campionato. Si tratta di Pietro Comuzzo e Nicolò Fagioli, reduci da una prova positiva anche nella sconfitta di settimana scorsa col Parma. La Gazzetta dello Sport, ad esempio, valuta entrambi da 6,5: di Comuzzo si sottolinea la grande prova di applicazione su Vardy e una prestazione pulita, per Fagioli invece viene premiata la vivacità, un giocatore ritrovato, scrive la rosea.

Queste le pagelle dei quotidiani:

Pietro Comuzzo, le pagelle di Fiorentina-Cremonese

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 6,5

Corriere Fiorentino: 6,5

Tuttomercatoweb.com: 7

FirenzeViola.it: 6,5

Nicolò Fagioli, le pagelle di Fiorentina-Cremonese

Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 6,5

La Nazione: 7

Corriere Fiorentino: 7

Tuttomercatoweb.com: 7

FirenzeViola.it: 7