Fiorentina-Dominguez: il procuratore spinge ma il Bologna frena sulla cessione
Anche ieri sera Benjamin Dominguez non era fra i titolari. L’ala argentina del Bologna, rimasta in panchina per tutti i novanta minuti più recupero nella sconfitta per 3-1 dei rossoblù contro l'Inter, non ha chiesto la cessione ma è chiaro che con l’infortunio di Bernardeschi sperava in un minutaggio maggiore rispetto a quello avuto fino a qui.
La Gazzetta dello Sport fa il punto su una situazione che potrebbe coinvolgere anche la Fiorentina: il Bologna non ha intenzione di privarsene ma l’agente sta sondando alcune piazze,fra cui Marsiglia, Lione ma pure Fiorentina. In caso di prestito, il Bologna potrebbe accelerare su Bogdan Kostic, ala mancina classe 2007 del Partizan.
