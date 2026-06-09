Paratici e Ferrari in missione a New York dai Commisso: ecco tutto i particolari
Il futuro della Fiorentina passa anche da New York. In queste ore il direttore generale Alessandro Ferrari e il direttore sportivo Fabio Paratici si trovano negli Stati Uniti per un confronto diretto con il presidente Giuseppe Commisso e la madre Catherine. Sul tavolo, la definizione dei margini economici e delle strategie in vista dell’imminente apertura del mercato estivo.
Monte ingaggi e calciomercato
L’obiettivo del club è chiaro: ridurre il monte ingaggi e sfoltire la rosa, anche attraverso la cessione di alcuni elementi di primo piano, per poi reinvestire con maggiore equilibrio. Solo dopo si entrerà nel vivo delle operazioni in entrata. Tra i profili monitorati con attenzione c’è anche Kristian Thorstvedt, considerato uno dei nomi sul taccuino della dirigenza viola per rinforzare il centrocampo. Il confronto americano servirà quindi a tracciare la rotta delle prossime settimane. Nel video di TMW, il punto del direttore Niccolò Ceccarini sulla missione americana dei dirigenti:
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