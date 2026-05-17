De Gea a Sky: "Bel primo tempo, ora dobbiamo fare anche meglio"

De Gea a Sky: "Bel primo tempo, ora dobbiamo fare anche meglio"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Così il portiere viola, David De Gea, a Sky Sport durante l'intervallo di Juventus-Fiorentina: "Abbiamo fatto un gran primo tempo, ma mancano altri quarantacinque minuti e dobbiamo fare anche meglio per portare i punti a casa. Loro sono una squadra forte ma stiamo facendo una partita molto bella”.