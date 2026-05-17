Juventus-Fiorentina 0-1, finisce il primo tempo: fischi allo Stadium

Juventus-Fiorentina 0-1, finisce il primo tempo: fischi allo StadiumFirenzeViola.it
Oggi alle 12:51Primo Piano
di Redazione FV

Finisce qui il primo tempo di Juventus-Fiorentina: i viola chiudono la prima metà di gara in vantaggio. Buona prestazione da parte della squadra di Paolo Vanoli che ha messo sotto gli avversari bianconeri, i quali hanno commesso diversi errori e creato poco. Pioggia di fischi da parte degli spettatori presenti all'Allianz Stadium che si aspettano un secondo tempo decisamente diverso da parte dei propri giocaotori.