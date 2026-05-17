Tegola Parisi: esce in barella dopo un contrasto. Entra Harrison

Tegola Parisi: esce in barella dopo un contrasto. Entra HarrisonFirenzeViola.it
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Oggi alle 12:34Primo Piano
di Redazione FV

Tegola per la Fiorentina e in particolare per Fabiano Parisi. Al 30’ della gara contro la Juventus il terzino campano è stato costretto a uscire dal campo in barella dopo un problema alla caviglia accusato per un contrasto con Kelly. Da valutare le sue condizioni fisiche, che sul momento non sono sembrate affatto incoraggianti. Al suo posto è subentrato Jack Harrison.