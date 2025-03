Dagli inviati Pandemonio al Franchi: annullato il 4-0 a Kean, bombardato di fischi Nico al cambio

È una Fiorentina spettacolare quella che sta annichilendo la Juventus, tanto che pochi minuti fa Moise Kean aveva saltato Di Gregorio e firmato a tu per tu il gol del 4-0, annullato per pochi centimetri di fuorigioco dell'attaccante viola. Pochi attimi prima invece è stato sostituito nelle fila bianconere Nico Gonzalez, ex di turno bombardato di fischi dal Franchi per tutta la gara. Ad ogni tocco di palla dell'argentino sono piovuti sonori fischi al suo indirizzo, amplificati ancor di più al momento del cambio da parte di Thiago Motta.