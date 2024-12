PALLADINO, Gara a due facce: ci serva da lezione

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita. Queste le sue parole: "Analizzando la gara credo che ci sia del rammarico. Abbiamo approcciato bene, loro si difendevano bassi e sfruttavano le ripartenze. Noi siamo partiti con grande mentalità, abbiamo fatto i primi 20 minuti benissimo. Quando siamo passati in vantaggio siamo stati meno puliti e abbiamo iniziato a soffrire. Sembra una partita a due facce, nel secondo tempo siamo partiti male. Potevamo gestire meglio i due gol subiti e abbiamo avuto tante occasioni per riprenderla. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Questa partita ci serva di lezione, ho già parlato alla squadra e da domani pensiamo alla prossima partita".

Rammarico di non aver chiuso la gara? "Nel primo tempo eravamo nel pieno comando della gara. Rammarico di non essere andati sul 2-0 c'è. Potevamo evitare dei fuorigiochi, ci è mancata un po' di lucidità. Anche altruismo negli ultimi metri. Poi le gare sono così, ti basta mezza disattenzione per trovarti sotto. Sottil ha fatto una buona fase di non possesso, però dobbiamo crescere sugli esterni".

Gudmundsson e Beltran insieme? "Lucas è duttile, può giocare sotto punta ed esterno. Ha delle caratteristiche e può giocare anche a sinistra. A noi purtroppo ci manca un giocatore di ruolo in quella posizione. Abbiamo solo sottil e ci manca un'alternativa visto che non abbiamo più Bove. Sto cercando delle nuove soluzioni. Poi Lucas il suo ruolo naturale è sotto punta ma può giocare anche esterno".

Bove mi auguro che possa tornare a giocare, ama il calcio. Tutti quanti ci auguriamo che possa tornare. Aspettiamo gli esiti nei prossimi mesi".