Social Le voci sul rinnovo e il nuovo look platinato: Dodo è già carico per il ritiro

Dodo è ormai pronto a riprendere a lavorare in maglia viola. L'ex Shakhtar si presenterà infatti regolarmente al ritiro di lunedì, determinato fin da subito a conquistare il suo spazio anche nella nuova Viola di Pioli. Nonostante le numerose voci che continuano a circolare sul suo rinnovo di contratto (ad oggi lontano), il giocatore resta concentrato sul lavoro e sulla preparazione estiva.

Nel frattempo, come mostra la foto pubblicata sul suo profilo Instagram, Dodo ha trovato anche il tempo per un cambio di look: capelli platinati, una scelta di stile che lo accomuna a molti suoi connazionali sudamericani. Nuovo look, stessa grinta: la Fiorentina ritrova un Dodo motivato e pronto a rimettersi in gioco.