Palladino batte il maestro Gasp, il sogno Europa continua: il CorSport celebra la Fiorentina

vedi letture

Nel giorno che segue la vittoria in casa contro l'Atalanta la Fiorentina viene celebrata sui quotidiani, locali ma anche nazionali. Sul Corriere dello Sport si parla di una differenza netta tra le due squadre, soprattutto in termini di solidità: i viola confermano la loro crescita battendo la terza forza del campionato con un netto dominio. E Palladino supera il proprio maestro Gasperini grazie a una prova organizzata e mostrando tante idee.

Dall'altra parte, l'Atalanta ha mostrato segni di cedimento e di stanchezza che, secondo il Corriere, possono essere legati alla sconfitta patita due settimane fa contro l'Inter, un Ko che ha di fatto cancellato il sogno Scudetto a Bergamo. Moise Kean (autore del gol che decide la gara) è l'uomo copertina anche per il CorSport. Il suo è un gol da grande centravanti: approfitta di un errore di Hien, lo supera con l'esterno e poi si invola per 40 metri prima di battere Carnesecchi con un diagonale perfetto. Per il Corriere la sua è una prestazione che esemplifica forza, fame e velocità.