Palladino a SkySport: "Ora abbiamo entusiasmo. Gasperini è un fenomeno"

Raffaele Palladino ha rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport. Questo il commento del tecnico della Fiorentina sul momento dei viola e sui prossimi impegni, su tutti la sfida di domenica contro l'Atalanta del suo maestro GIan Piero Gasperini e i quarti di finale di Conference contro il Celje (andata il 10 aprile in Slovenia, ritorno il 17 aprile al Franchi): "Sicuramente adesso è cambiata la nostra autostima. Poi c'è tanto orgoglio per questa bellissima vittoria contro una grande squadra. Abbiamo vissuto una notte magica coi nostri tifosi. Dobbiamo continuare così perché abbiamo tanto entusiasmo dopo queste due vittorie, in Conference e con la Juve. Per noi è stato importante rialzarci dopo un periodo difficile. Dobbiamo sfruttare questa pausa per ripartire più forti di prima.

Come vedo la gara contro l'Atalanta? Sarà sicuramente una partita complicata, contro una squadra forte e contro un allenatore come Gasperini che è un fenomeno. Noi dobbiamo essere bravi a prepararla bene, perché l'Atalanta ambisce alle primissime posizioni da tanti anni. Noi dobbiamo fare una buona prestazione e dare continuità a quanto fatto. In Conference adesso viene il bello, il Celje ci può mettere in difficoltà, soprattutto in casa loro. Ma noi abbiamo grande ambizione e vogliamo andare avanti".