La classifica aggiornata di Serie A: Fiorentina sempre terzultima

La Fiorentina torna a perdere e lo fa in una partita che metteva in palio tre punti fondamentali, lasciando la vittoria al Cagliari. La squadra di Vanoli non riesce così a lasciare il terzultimo posto e dunque una posizione che significherebbe retrocessione. I sardi invece fanno un balzo in avanti e salgono all'11esimo porto.

Questa la classifica aggiornata della Serie A

1. Inter 52 (22 partite giocate)

2. Milan 46 (21)

3. Napoli 43 (21)

4. Roma 42 (21)

5. Como 40 (22)

6. Juventus 39 (21)

7. Atalanta 32 (21)

8. Bologna 30 (21)

9. Lazio 28 (21)

10. Udinese 26 (21)

11. Cagliari 25 (22)

12. Sassuolo 23 (21)

13. Cremonese 23 (21)

14. Parma 23 (21)

15. Torino 23 (22)

16. Genoa 20 (21)

17. Fiorentina 17 (22)

18. Lecce 17 (21)

19. Verona 14 (21)

20. Pisa 14 (22)