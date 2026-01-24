Fiorentina-Cagliari 1-2, primo gol viola di Brescianini: gara riaperta

La Fiorentina al 74' ha riaperto la sfida al Franchi contro il Cagliari. I viola che erano sotto per 2-0, hanno costantemente messo sotto pressione la difesa della squadra di Pisacane per tutta la ripresa e alla fine hanno trovato il pertugio grazie ad un bel cross rasoterra dalla destra di Dodo e alla zampata sul secondo palo di Marco Brescianini, autore del suo primo gol in viola.