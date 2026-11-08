Oulai sorpassa Fagioli: secondo La Nazione dal 1' stasera ci sarà l'ivoriano

Tutto sembrava portare alla conferma, per la terza sfida di fila, dell’undici che nelle ultime uscite ha saputo dare più garanzie a Paolo Vanoli. Lo schieramento, per intenderci, che nelle sfide contro Atalanta e Sassuolo aveva conquistato quattro punti, dimostrando di iniziare ad avere anche una parvenza di identità tattica.

Così però non dovrebbe essere, con l’indiscrezione dell’ultim’ora che, nella zona centrale del campo, ha visto il sorpasso di Christ Oulai ai danni di Nicolò Fagioli. Le prove dell’ivoriano nelle due recenti sfide (l’ex Trabzonspor è sempre subentrato dalla panchina) avrebbero infatti convinto il tecnico a dare una chance dall’inizio al classe 2006, che non parte titolare dalla gara con il Genoa del 10 ottobre (quasi un mese fa) e che per tutta la settimana è stato in ballottaggio con l’azzurro. Lo riporta questa mattina La Nazione.