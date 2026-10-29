Fiorentina-Atalanta 2-1, standing ovation per Njie: al suo posto Gnonto

Fiorentina-Atalanta 2-1, standing ovation per Njie: al suo posto GnontoFirenzeViola.it
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Oggi alle 22:22Primo Piano
di Redazione FV

Standing ovation per Alieu Njie. Sostituito al 68', l'ex Torino riceve gli applausi di tutto il Franchi prima di lasciare il posto a Gnonto. Poco prima, l'Atalanta ha protestato per una lunga trattenuta ai danni di De Ketelaere, fino all'area di rigore: per l'arbitro non c'è nulla.