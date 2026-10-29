Fiorentina-Atalanta 2-1, Joao Mario con deviazione: viola avanti sulla Dea!

Fiorentina-Atalanta 2-1, Joao Mario con deviazione: viola avanti sulla Dea!FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 22:14Primo Piano
di Redazione FV

Passa in vantaggio la Fiorentina! Minuto sessanta sul cronometro, Joao Mario riscatta il passaggio ingenuo sul gol regalato nel primo tempo: il portoghese penetra centralmente, si libera di due uomini e tira in porta, trovando una fortunata deviazione: i viola passano sul 2-1!